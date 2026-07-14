In un contesto di temperature elevate, alcune spose optano per abiti da sposa corti che arrivano sopra la caviglia. Questa scelta, pur apparendo insolita, consente di mantenere un aspetto elegante senza rinunciare al comfort. La tendenza si sta diffondendo tra chi desidera un look fresco e pratico, preferendo capi più leggeri rispetto ai tradizionali abiti lunghi. La decisione viene spesso motivata dalla necessità di adattarsi al caldo senza compromettere l’estetica.

Sostituire un wedding dress lungo fino ai piedi con qualcosa che arrivi ben al di sopra della caviglia come look principale potrebbe sembrare una scelta azzardata, ma apre le porte a un mondo di nuove possibilità. Potreste bilanciare l'orlo ridotto con un velo scenografico, giocare con silhouette scultoree e riutilizzare l'abito da cerimonia per future occasioni formali. Oggi, poi, l'idea che un wedding dress debba essere lungo, bianco o castigato si è dissolta, permettendo a chi lo desidera di essere più giocose, irriverenti e romantiche. L'abito da sposa corto non è, quindi, una tendenza, ma una dichiarazione di consapevolezza di sé, e chi lo sceglie dimostra esattamente di sapere chi è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abito da sposa: se il caldo non dà tregua, anche cortissimo ci piace (senza rinunciare all'eleganza)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si sposa e corre al concerto di Ultimo con l’abito da sposa: il motivo della sua scelta dice molto anche del marito

Leggi anche: Cinque idee look per affrontare il mese più caldo dell'estate senza rinunciare a eleganza, comfort e alle tendenze della stagione

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti e le altre: le spose celebri che hanno scelto un abito Armani rendendo il loro giorno del sì ancora più bello; L'abito da sposa boho chic di Eva Herzigová è già il vestito più romantico dell'anno; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia, l'abito Giorgio Armani Privé ispirato alla mamma: intervista e foto in esclusiva; L’abito da sposa di Taylor Swift è una creazione Dior firmata Jonathan Anderson.

A un mese di distanza dalle nozze, la new entry della famiglia reale britannica punta ancora su Emilia Wickstead, la designer del suo vestito da sposa. Presente anche la regina Camilla: la sovrana predilige la comodità di un abito azzurro come il cielo, già sfo x.com

Abito da sposa per Rhaenys, figlia di Elia reddit

Abito da sposa: se il caldo non dà tregua, anche cortissimo ci piace (senza rinunciare all'eleganza)L'aumento delle temperature sta riscrivendo le regole dello stile nuziale: occorre, infatti, seriamente riformulare la tradizione, a cominciare dall'orlo. Così, l'abito da sposa corto, un tempo consid ... vanityfair.it

Gli abiti da sposa in lino più freschi per le estati sempre più caldeLeggero, traspirante e sofisticato: perché il lino è il tessuto rivoluzionario (e chic) per i matrimoni estivi del 2026. cosmopolitan.com