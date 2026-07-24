Se i poliziotti devono avere paura di fare il loro dovere

Da laverita.info 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un poliziotto di Bologna, coinvolto in un intervento al Pilastro, indossava una telecamera portatile, che si era acquistato di propria iniziativa. La bodycam era presente durante il tentativo di bloccare una persona, ma non si specificano ulteriori dettagli sull’utilizzo o sul contenuto registrato.

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Se l’è comprata. Si è comprato la telecamerina, capito? Il poliziotto di Bologna, uno dei due chiamati a bloccare Fakir al Pilastro, indossava la bodycam perché se l’era comprata. Con i suoi soldi. Togliendo la somma dal suo misero stipendio. E perché se l’era comprata? Per trasparenza. Per poter dimostrare in ogni momento di essere un poliziotto perbene. E soprattutto per «cautela».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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