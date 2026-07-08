Il presidente americano ha dichiarato di voler evitare ogni rapporto con la Spagna, definendola un partner terribile nella Nato. La sua opinione negativa è stata espressa durante un incontro con il Segretario generale dell’alleanza, a Ankara. Trump ha commentato che la Spagna rappresenta un caso senza speranza e che non desidera avere a che fare con il paese.

“La Spagna è un caso senza speranza, non voglio avere niente a che fare con loro. Sono un partner terribile nella Nato”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, nel corso di dichiarazioni alla stampa a margine di un incontro con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ad Ankara. Il presidente americano ha aggiunto di voler “tagliare tutti i rapporti commerciali” con Madrid. Parole dure anche verso l’Italia, definita “pessima con le sue basi”, in merito all’utilizzo delle basi americane presenti nel nostro Paese per l’operazione ‘Epic Fury’ contro l’Iran. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Nato, Trump contro la Spagna: "Non voglio avere a che fare con loro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump attacca la Spagna: È senza speranza, chiusi i rapporti commerciali

Notizie e thread social correlati

"Non voglio avere nulla a che fare col team": Verstappen furioso con RedBull, sarà addio?Verstappen ha dichiarato di non voler avere più contatti con il team Red Bull, affermando: “Parlare con il team? Al momento non voglio avere nulla a...

Vertice Nato, Trump contro tutti: “L’Italia pessima sulle basi”. Scontro anche con la SpagnaDurante il secondo giorno del vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Italia, definendo “pessima” la situazione delle...

Temi più discussi: Vertice Nato Ankara, alla vigilia nuovo attacco di Trump contro Meloni; Nato, stress test con Trump. Per Meloni la sponda di Erdo?an; Al via vertice Nato, Trump scommette sulla fine della guerra; Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali'.

Trump contro tutti al vertice Nato: Rutte lo elogia mentre il presidente Usa attacca Italia e Spagna - la Repubblica x.com

Trump ad Ankara: Usa resteranno nella Nato, ho sentito il vostro amore. L'annuncio agli alleatiIl vertice Nato ad Ankara: recap del primo giorno Trump sbarca ad Ankara per il vertice Nato, attacca ancora gli alleati e insiste contro Meloni. 'La Nato ci ha deluso. Italia, ... ilmessaggero.it

Le nuove bordate di Trump contro gli alleati al vertice Nato di AnkaraIl secondo giorno del summit segnato dalle spaccature interne all'Alleanza. Sono scontento per la Groenlandia e per il mancato aiuto in Iran, dice il presidente americano. Spagna terribile e Italia ... ilfoglio.it

Biden accusa Trump di 'distruggere la NATO,' 'scegliere Putin rispetto agli alleati americani' reddit