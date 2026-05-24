Durante le competizioni delle Special Olympics, un’atleta ha dichiarato che lo sport le dà felicità e la aiuta a migliorare. Ha anche affermato che le persone con disabilità non devono aver paura. La manifestazione ha coinvolto ventuno discipline sportive, con circa 3.000 atleti e oltre 4.000 persone tra tecnici e volontari presenti. La competizione si è svolta in un contesto di inclusione e partecipazione.

Vittoria è una dei 3000 atleti, con e senza disabilità intellettive, provenienti da tutta Italia, che partecipano, fino a questa domenica 24 maggio, in Friuli Venezia Giulia e Veneto ai 41esimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento patrocinato dal Ministro per lo sport e i giovani e dal Ministro per le disabilità. Di Special Olympics, movimento creato da Eunice Kennedy, Coca-Cola è socio fondatore e sponsor globale. 22 discipline sportive, distribuite tra le diverse sedi di gara, con il coinvolgimento di 200 membri dello staff, 650 tecnici, 1000 volontari, 600 accompagnatori e circa 1400 familiari al seguito delle delegazioni. I nomi delle squadre raccontano fantasia e impegno: Scavalcando, Diversamente insieme, Speciabili, Le ali del vento, La lepre è la tartaruga, Oltretutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Special Olympics, Vittoria: «Lo sport mi rende felice perché mi aiuta tanto a migliorare. Le persone non devono avere paura se hanno una disabilità»

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Carlisle vs. Army: The Olympic Champion Who Ran Through a Future President

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