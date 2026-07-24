Se guardate l' Odissea al cinema sappiate che Ulisse era un decatleta

Se guardate l’Odissea al cinema, dovete sapere che Ulisse era un decatleta. La scena si inserisce in un paragone tra l’epica moderna del Mondiale di calcio e quella cinematografica di Christopher Nolan. La passione globale si è spostata dagli stadi alle sale cinematografiche, attirando l’attenzione di un pubblico che segue entrambe le rappresentazioni con grande interesse.

Dall’epica moderna del Mondiale di calcio a quella dell’Odissea di Christopher Nolan: l’attenzione globale si è spostata dagli stadi alle sale cinematografiche, con la stessa divorante attenzione. Quasi una smania. Soltanto in Italia, in una settimana, due milioni di spettatori, che sono in crescita costante. Nel mondo la pellicola ha già superato i 300 milioni di dollari d’incassi, numeri che si moltiplicheranno. Non ci compete una recensione (ne potete trovare a centinaia su giornali, siti e social). Ma ci limitiamo a un’avvertenza: scordatevi l’Odissea di Omero, di immortale e classica memoria; questa è un’interpretazione moderna, in chiave molto americana, che trasmette messaggi antibellicisti, di accoglienza, di sofferti percorsi di autocoscienza, persino protofemministi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Odissea - Recensione SENZA SPOILER

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1/ L'Odissea inizia con una parola riferita a Odisseo. Polytropos. Polìtropo [??????????] Significa uno che ha ingegno versatile, multiforme, astuto, scaltro. Alla lettera moltimodi. E' questione vecchia e dibattuta come tradurre quella parola. Guardate alcuni x.com

Possiamo davvero mettere L'Odissea tra i migliori film di tutti i tempi? reddit