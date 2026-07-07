Ulisse è arrivato all’Area Archeologica del Sodo a Cortona, dove si trova un altare etrusco. L’arrivo non è stato ritardato dalla E45, come in passato. La visita si svolge in un contesto dove il mito omerico si integra con le testimonianze archeologiche etrusche. La scena si inserisce in un sito che presenta uno dei paesaggi più suggestivi della zona.

Ulisse arriva a Cortona. Non in ritardo per colpa della E45, almeno stavolta, ma per approdare nell’ Area Archeologica del Sodo, davanti all’altare etrusco, dove il mito omerico incontrerà una delle scenografie più suggestive del territorio. Perché quando si parla di radici culturali, meglio farlo tra pietre antiche e tramonto, invece che in qualche sala riunioni con l’acqua minerale tiepida e i microfoni che fischiano. Questa mattina, nella Sala del Consiglio comunale di Cortona, è stata presentata la seconda edizione del Festival Radici Culturali, prodotto da A.T.E.N.A. – Associazione Teatrocinematografica Europea Nuovi Argomenti, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cortona e del MAEC, in accordo con la Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ulisse sbarca al Sodo: a Cortona l’Odissea torna tra gli etruschi, che almeno loro avevano già capito tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cowgirl core prima che fosse cool: Taylor Swift e Zendaya avevano già capito tutto con il loro outfit coordinatoTaylor Swift e Zendaya avevano già scelto un outfit coordinato prima che questa tendenza diventasse popolare.

Rangnick ha già capito tutto del Milan: firma solo se non ha Ibrahimovic tra i piediRalf Rangnick ha già deciso di non accettare l’incarico al Milan se tra i giocatori ci sarà Zlatan Ibrahimovic.