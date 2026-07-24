scuola primaria di scortichino sconti sul trasporto scolastico

Per l’anno scolastico 2026-2027, le famiglie con figli iscritti alla scuola primaria di Scortichino beneficeranno di sconti sul trasporto scolastico. La decisione è stata presa con una delibera approvata il 16 luglio dalla giunta comunale di Bondeno, che ha deciso di mantenere le agevolazioni economiche già in vigore. La misura mira a sostenere i plessi frazionali e le famiglie del territorio.

Sostenere i plessi frazionali e venire incontro alle famiglie del territorio. Con una delibera del 16 luglio scorso, la giunta comunale di Bondeno ha rinnovato per l’anno scolastico 2026-2027 le agevolazioni economiche sul servizio di trasporto per gli alunni iscritti alla scuola primaria di Scortichino. La misura, proposta dall’assessore alle Politiche Scolastiche Francesca Aria Poltronieri, si applica agli studenti provenienti dal bacino d’utenza dedicato — che comprende le aree di Burana, Pilastri, Gavello, Scortichino e zone del capoluogo — indipendentemente dalla fascia Isee. Il beneficio si traduce in un contributo indiretto scalato direttamente dal costo del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Scuola primaria di Scortichino. Sconti sul trasporto scolasticoSi applica agli studenti di Burana, Pilastri, Gavello, Scortichino e zone del capoluogo, indipendentemente dalla fascia Isee . ilrestodelcarlino.it