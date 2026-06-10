Disponibilità docenti Veneto 2026 2027 | emergenza alla scuola primaria con 1.388 posti curricolari e 1.091 sul sostegno I dati UIL Scuola

Per l'anno scolastico 20262027 in Veneto, ci sono 1.388 posti curricolari e 1.091 sul sostegno ancora vacanti alla scuola primaria. I dati sono forniti dalla UIL Scuola. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale sono state concluse, ma le assunzioni non bastano a coprire tutte le esigenze. La carenza di docenti si traduce in un'emergenza per le classi con più alunni e studenti con bisogni speciali.

Venezia, Verona e Treviso restano i bacini con il fabbisogno più alto di insegnanti, sia per le materie curricolari che per il sostegno. La carenza di docenti specializzati segna il suo picco proprio nella scuola primaria, dove gli uffici scolastici dovranno assegnare ben 1.091 cattedre di sostegno. La maglia nera spetta a Verona con 265 posti vacanti, seguita a stretto giro da Vicenza (257) e Venezia (225). Treviso si attesta su 140 disponibilità, mentre la situazione appare meno drammatica – ma comunque critica – a Padova (77), Belluno (76) e Rovigo (51). Alle scuole medie, le disponibilità al primo grado si attestano su 139 cattedre per l’inclusione, trainate dalle 33 assegnazioni possibili nel veronese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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