Programmi scuola primaria Valditara | Bisogna rifare i programmi Dal prossimo anno scolastico ci saranno nuove indicazioni nazionali più grammatiche e sintassi

Il Ministro dell'Istruzione ha annunciato che i programmi per la scuola primaria saranno rivisti, con nuove indicazioni nazionali previste dal prossimo anno scolastico. Le modifiche includeranno un maggiore approfondimento di grammatica e sintassi. Nel frattempo, i risultati degli ultimi test Invalsi mostrano una diminuzione dell'abbandono precoce e un miglioramento complessivo delle competenze degli studenti alla fine del percorso scolastico. La comunicazione è stata diffusa tramite un video sui social media.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affida a un video sui social l'analisi di risultati degli Invalsi 2026, che raccontano un argine robusto all'abbandono precoce e un generale incremento delle competenze a fine percorso scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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