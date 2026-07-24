Morta la 22enne precipitata dal palazzo della scuola Gdf all' Aquila

Una ragazza di 22 anni è deceduta nella notte dopo essere precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera all’interno di una scuola per ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in una frazione dell’Aquila. La giovane era stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del fatto. La salma è stata posta sotto sequestro.

È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici dell’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. L’allieva era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila #ANSA x.com

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