scuola corridoni ricorso e bufera in consiglio

In una scuola di Corridoni, il segretario cittadino del Pd ha commentato che alcune parole rivolte alle famiglie sono state cariche di odio e hanno causato timore. La situazione ha generato tensioni all’interno del Consiglio comunale, dove è stato presentato un ricorso riguardante l’episodio. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle parole o sulla natura del ricorso. La vicenda ha suscitato discussioni tra i membri dell’assemblea locale.

"Parole colme di odio destinate a colpire e spaventare le famiglie della Corridoni ". È il commento di Daniele Valsecchi, segretario cittadino del Pd e di Francesco Finizio, referente scuole Pd Como, all’indomani del Consiglio Comunale durante il quale il sindaco Alessandro Rapinese, ha annunciato definitivamente la chiusura della scuola Corridoni di via Sinigaglia, aggiungendo: "Famiglie, vi do un consiglio. State attente, c’è la forte probabilità che vi troviate a piedi. Provveditore e dirigenti ottemperino alla sentenza e facciano tutto quello che possono per recuperare le aule necessarie nelle cinque scuole disponibili". Nel frattempo, i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Famiglie, vi do un consiglio. State attente, c’è la forte probabilità che vi troviate a piedi Noi non ci facciamo intimidire dai messaggi mafiosi del sindaco Al Cojone. Proseguiamo col ricorso al Consiglio di Stato. La scuola Corridoni non si chiude. x.com

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