Il tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi presentati contro la chiusura della scuola elementare Corridoni e dell’asilo di Salita Cappuccini a Como. Con questa decisione, il tribunale ha confermato il piano comunale di dismissione di queste strutture scolastiche. La sentenza permette al Comune di procedere con la chiusura, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati.

Il Comune di Como incassa una doppia vittoria al Tar sul piano di razionalizzazione delle scuole della città. I giudici hanno respinto i ricorsi per bloccare la chiusura delle elementari Corridoni di via Sinigaglia e dell’asilo di via Salita Cappuccini. I plessi potranno dunque essere dismessi, come previsto dal documento della giunta del sindaco Alessandro Rapinese. Situazione analoga a quella che già si era registrata, solo poche settimane, fa per l’istituto di Ponte Chiasso. La primaria Corridoni è a poca distanza dallo stadio Sinigaglia e nei piani dell’amministrazione quell’area sarà destinata a un autosilo. I bambini dovrebbero invece essere trasferiti alla Foscolo, il plesso di via Borgovico. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Como, il Tar dà ragione al sindaco: sì alla dismissione della scuola Corridoni e dell'asilo di Salita Cappuccini

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