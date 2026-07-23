Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, è stato annunciato che la scuola elementare Corridoni di Como chiuderà a settembre, con circa 200 studenti che dovranno essere trasferiti in altre strutture. La comunicazione ufficiale non è stata inviata alla scuola, ma il sindaco ha confermato la decisione. I genitori dei bambini coinvolti hanno annunciato che presenteranno ricorso al Consiglio di Stato per opporsi alla chiusura.

Como, 23 luglio 2026 – Nessuna comunicazione ufficiale alla scuola, ma l’annuncio durante l’ultima seduta di consiglio comunale. Il sindaco Alessandro Rapinese lo ribadisce: a settembre la scuola elementare Corridoni chiuderà e i quasi 200 alunni dovranno essere smistati, nonostante le proteste di questi due anni. Le ragioni della protesta. Già questo lunedì 27 luglio preside e provveditore si incontreranno d’urgenza per discutere la situazione. E sempre lunedì verrà depositato il ricorso al Consiglio di Stato, annunciato dai genitori, che non intendono darsi per vinti dopo la sconfitta al Tar Lombardia. Mamme e papà chiedono che venga riesaminata la vicenda della scuola e sospesa l’efficacia della delibera del consiglio comunale dell’1 ottobre 2025 che ne dispone la chiusura per realizzare su quell’area un parcheggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Como, la lunga battaglia dei genitori contro la chiusura della scuola Corridoni. “Faremo ricorso al Consiglio di Stato”

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