La procura di Roma ha concluso le indagini su due ex calciatori, accusandoli di falso, esercizio abusivo della professione di agente e tentata estorsione. Entrambi hanno giocato in squadre come Juventus, Lazio, Udinese e Genoa. Gli accertamenti riguardano presunte irregolarità legate alla loro attività professionale nel settore calcistico. Gli atti sono stati chiusi e ora si procederà con eventuali iniziative giudiziarie.

AGI - La procura di Roma ha chiuso le indagini su Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex calciatori, tra le altre, di Juventus, Udinese, Lazio e Genoa, accusati di falso, esercizio abusivo della professione di agente e tentata estorsione. Secondo le indagini del pm di Roma Francesco Musolino, i due avrebbero agito da procuratori sportivi senza esserne abilitati e, quando due giovani calciatori - Costantino Favasuli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, e Davide Bettella, difensore con un passato tra Inter, Atalanta e Frosinone -, decisero di interrompere il rapporto con loro, avrebbero tentato di presentare loro un conto di centinaia di migliaia di euro fondato su contratti ritenuti falsi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli ex calciatori Sculli e Pepe indagati per falso e tentata estorsione

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