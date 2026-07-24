Scramble Nato oggi Eurofighter italiani e F-16 rumeni intercettano e abbattono drone non identificato

I caccia italiani sono decollati per primi per sorvegliare lo spazio aereo Nato, seguiti dagli F-16 rumeni. Questi ultimi hanno abbattuto un drone non identificato con un missile aria-aria dopo che il velivolo aveva invaso lo spazio aereo del paese.

I primi a decollare sono stati proprio i caccia italiani che sorveglino lo spazio aereo Nato seguiti dagli F-16 rumeni che poi hanno abbattuto il drone con un missile aria-aria quando ha invaso lo spazio aereo del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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