Un caccia F-16 dell'aeronautica rumena ha intercettato e abbattuto un drone che aveva oltrepassato i confini dello spazio aereo nazionale. A bordo del velivolo c’erano anche gli Eurofighter italiani, secondo fonti ufficiali. L’incidente si è verificato nei cieli dell’Europa orientale, senza segnalare danni o feriti. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza del drone o sulle eventuali motivazioni dell’intrusione.

Alta tensione nei cieli dell'Europa orientale. Un caccia F-16 in forza all'Aeronautica militare rumena ha intercettato e abbattuto un drone penetrato all'interno dello spazio aereo nazionale. L'operazione, avvenuta nella mattinata di venerdì 24 luglio, si è conclusa con la distruzione del velivolo senza pilota sopra un'area disabitata nei pressi della città di Padina, situata nella contea di Buzau. A darne notizia è la Direzione Informazione e Pubbliche Relazioni del Ministero della Difesa Nazionale della Romania, che ha diffuso i dettagli di una complessa missione di monitoraggio e difesa aerea a protezione dei confini dell'Alleanza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Romania, caccia F-16 abbatte un drone nello spazio aereo nazionale: in volo anche gli Eurofighter italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romania Says F-16 Shoots Down Drone Over National Airspace | NewsX World

Notizie e thread social correlati

Drone abbattuto in Romania: coinvolti anche due Eurofighter italianiUn caccia F-16 delle forze armate ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo in Romania, segnando la seconda incursione in poche...

Leggi anche: Sconfinamenti russi nello spazio aereo Nato, quest’anno già 42 missioni dei caccia italiani

Si parla di: La seconda allerta aerea in meno di 24 ore a Tulcea, dopo un nuovo attacco con droni della Russia.

Romania: caccia F-16 abbatte drone nel suo spazio aereo, è la prima volta. Coinvolti due Eurofighter italianiIl ministero della Difesa romeno ha riferito che il caccia ha ingaggiato un drone con un missile aria-aria durante una missione di pattugliamento aereo. Coordinazione impeccabile con gli Eurofighter ... msn.com

Romania, caccia F-16 abbatte un drone nello spazio aereo nazionale: in volo anche gli Eurofighter italianiAlta tensione nei cieli dell'Europa orientale. Un caccia F-16 in forza all'Aeronautica militare rumena ha intercettato e abbattuto un ... msn.com