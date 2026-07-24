Due Eurofighter italiani sono decollati questa mattina dalla base di Mihail Kogalniceanu, in Romania, in coordinamento con un F-16 dell’esercito locale, per intercettare un drone non identificato vicino al confine rumeno. La NATO ha confermato che i velivoli sono stati inviati per identificare l’UAV e garantire la sicurezza dello spazio aereo. La stessa organizzazione ha dichiarato di essere pronta a intervenire in difesa dei territori alleati.

Missione difesa, con successo. Due Eurofighter italiani s ono decollati questa mattina, insieme a un F-16 dell’esercito rumeno, dalla base aerea di Mihail Kogalniceanu su ordine del comando e controllo della NATO per identificare un velivolo a pilotaggio remoto (UAV) non identificato che volava in prossimità dello spazio aereo rumen o. Russo? Probabile, ma non c’è conferma. Secondo quanto riportato da ProTv, il velivolo senza pilota ha oltrepassato i confini rumeni alle 9.39 di oggi, venendo localizzato a circa 20 km a est di Sulina, a ridosso del mar Nero. La rotta anomala è proseguita nei cieli di Braila, Fetesti e Buzau, nel sud est del Paese “Il drone è stato prontamente identificato e, dopo essere entrato nello spazio aereo rumeno, gli assetti della Nato hanno ricevuto l’autorizzazione a intervenire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Due Eurofighter italiani intercettano un drone sul confine rumeno. La Nato: “Siamo pronti a difenderci”

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Could HMS Dragon, F-35B, Typhoon & Wildcat Protect Cyprus From Iranian Missile Storm | DCS

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