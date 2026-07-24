Alle 2.03 di questa notte, nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste di Sicilia e Calabria, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5. La terra ha tremato nel cuore della notte, con il sisma che si è verificato in mare, lontano dalle aree abitate. Non ci sono stati segnalati danni o feriti nelle zone costiere vicine.

Una scossa di magnitudo 4.5 si è registrato alle 02.03 di oggi venerdì 24 luglio nel mar Tirreno meridionale al largo delle coste di Sicilia e Calabria. Il terremoto è avvenuto molto in profondità, con ipocentro a 245 km ed epicentro tra l’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, e la costa di Tropea e Lamezia Terme. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa non è stata sentita dalla popolazione a causa della profondità particolarmente elevata. Le città vicino all’epicentro del terremoto sono Messina, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro. L’area del basso Tirreno non è nuova ad eventi sismici, a causa della sua configurazione geologica complessa è stata storicamente teatro di eventi significativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scossa di magnitudo 4.5 nella notte a largo di Stromboli

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