Terremoto al largo di Stromboli nuova scossa di magnitudo 4.5 sentita in Sicilia e Calabria

Da virgilio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scossa di magnitudo 4.5 si è verificata nel Tirreno, al largo di Calabria e Sicilia, con epicentro vicino Stromboli. La terra ha tremato nella notte e la scossa è stata avvertita anche in Sicilia e Calabria. Non sono stati segnalati danni o feriti. L’evento sismico si è verificato a circa 20 km dall’isola. La protezione civile ha monitorato la situazione, senza emettere allerte di evacuazione.

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