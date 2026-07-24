Terremoto al largo di Stromboli nuova scossa di magnitudo 4.5 sentita in Sicilia e Calabria

Notizia in breve

Una scossa di magnitudo 4.5 si è verificata nel Tirreno, al largo di Calabria e Sicilia, con epicentro vicino Stromboli. La terra ha tremato nella notte e la scossa è stata avvertita anche in Sicilia e Calabria. Non sono stati segnalati danni o feriti. L’evento sismico si è verificato a circa 20 km dall’isola. La protezione civile ha monitorato la situazione, senza emettere allerte di evacuazione.