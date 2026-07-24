Durante un intervento a Scordia, un militare dell'Arma è stato ferito con un coltello. L'aggressione è avvenuta dopo una chiamata d'emergenza. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri in relazione all'accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione dopo una chiamata d’emergenza. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ferito a coltellate un militare dell’Arma durante un intervento avvenuto nella serata di ieri a Scordia. L’operazione era scattata dopo una richiesta di aiuto arrivata al numero di emergenza da parte del fratello dell’uomo, un 30enne, che aveva contattato le forze dell’ordine a causa del forte stato di agitazione del familiare, il quale avrebbe tentato di compiere un gesto estremo. Il militare colpito all’addome. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto per gestire la situazione, il 28enne avrebbe improvvisamente reagito aggredendo i militari intervenuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scordia, carabiniere ferito con un coltello durante un intervento: arrestato un 28enne

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