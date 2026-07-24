Scordia carabiniere ferito con un coltello durante un intervento | arrestato un 28enne
Durante un intervento a Scordia, un militare dell'Arma è stato ferito con un coltello. L'aggressione è avvenuta dopo una chiamata d'emergenza. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri in relazione all'accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione dopo una chiamata d’emergenza. Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ferito a coltellate un militare dell’Arma durante un intervento avvenuto nella serata di ieri a Scordia. L’operazione era scattata dopo una richiesta di aiuto arrivata al numero di emergenza da parte del fratello dell’uomo, un 30enne, che aveva contattato le forze dell’ordine a causa del forte stato di agitazione del familiare, il quale avrebbe tentato di compiere un gesto estremo. Il militare colpito all’addome. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto per gestire la situazione, il 28enne avrebbe improvvisamente reagito aggredendo i militari intervenuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Scordia. Carabiniere ferito con una coltellata durante intervento di soccorso. Arrestato l’aggressore #Cronaca x.com
Carabiniere ferito all’addome con un coltello durante un intervento a Scordia. Arrestato un 28enne. Il militare è ricoverato ma non è in pericolo di vita. https://www.freepressonline.it/2026/07/24/scordia-carabiniere-accoltellato-durante-un-intervento/ #Scordia # facebook
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