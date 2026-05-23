Con il coltello in farmacia arrestato grazie all’intervento di un carabiniere salentino

Un uomo è stato arrestato in una farmacia con un coltello in tasca. L’intervento è stato effettuato da un carabiniere in borghese, che ha fermato il soggetto prima che potesse aggredire. L’episodio è avvenuto in provincia di Firenze. Non sono state riportate conseguenze per le persone presenti. L’arresto è stato eseguito sul posto e l’uomo è stato portato in caserma.

FIRENZEPOGGIARDO – Per lui si è trattato di un doveroso intervento in onore della divisa che indossa, anche se in questo caso era in borghese, e non un gesto eroico. Ma proprio la sua prontezza, unitamente anche a quella del personale dell’attività presa di mira da un rapinatore isolato, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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35 Minutes of Extreme Robbery Cases

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