Choc a Torremaggiore ferito al volto con un coltello durante una rapina | arrestato l' aggressore
Un uomo è stato ferito al volto con un coltello durante una rapina nella villa comunale di Torremaggiore. Dopo aver chiesto aiuto al 112, le forze dell’ordine hanno arrestato un 24enne del posto. L’aggressore è stato fermato poco dopo l’aggressione. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La polizia sta ricostruendo l’accaduto e proseguono le indagini.
Aggredito e rapinato nella villa comunale di Torremaggiore, chiede aiuto al 112 che individuano e arrestano un 24enne del posto.Il fatto è successo lo scorso 28 maggio, quando i carabinieri della Compagnia di San Severo, con il supporto di personale della polizia municipale di Torremaggiore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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