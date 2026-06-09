Choc a Torremaggiore ferito al volto con un coltello durante una rapina | arrestato l' aggressore

Notizia in breve

Un uomo è stato ferito al volto con un coltello durante una rapina nella villa comunale di Torremaggiore. Dopo aver chiesto aiuto al 112, le forze dell’ordine hanno arrestato un 24enne del posto. L’aggressore è stato fermato poco dopo l’aggressione. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. La polizia sta ricostruendo l’accaduto e proseguono le indagini.