L’amministrazione Trump ha ritirato la citazione contro tre giornalisti del New York Times, che erano stati richiesti di consegnare i tabulati telefonici, di rivelare le fonti e di testimoniare davanti al Gran Giurì. La richiesta riguardava un articolo sull’Air Force One. I giornalisti non sono stati obbligati a collaborare, dopo che le autorità hanno deciso di revocare la richiesta di testimonianza e di consegna dei documenti.

Volevano costringere i giornalisti a consegnare i tabulati telefonici, a rivelare le proprie fonti, a testimoniare davanti al Gran Giurì per aver pubblicato una notizia scomoda all’amministrazione Trump. E invece il clamoroso attacco del governo americano al New York Times e insieme alla libertà di stampa è stato disinnescato da un giudice federale, Arun Subramanian, che ha costretto il Dipartimento di Giustizia alla ritirata. Ieri, giovedì 23 luglio, il governo ha infatti annullato i mandati di comparizione per i tre cronisti del quotidiano, accusati di aver pubblicato uno scoop sulle preoccupazioni per la sicurezza riguardo il nuovo Air Force One donato a Trump dal Quatar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilfattoquotidiano.it - Scoop sull’Air Force One, l’amministrazione Trump costretta a ritirare la citazione contro i tre cronisti del New York Times

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump says new Air Force One jet donated by Qatar needs security upgrades

Notizie e thread social correlati

Reporter del New York Times sotto inchiesta per lo scoop sull’Air Force One di TrumpQuattro giornalisti del New York Times sono stati messi sotto inchiesta dopo aver pubblicato un articolo sulle presunte criticità di sicurezza del...

Trump contro il New York Times: mandati di comparizione ai giornalisti dopo lo scoop sui problemi del nuovo Air Force OneL’amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione a vari giornalisti del New York Times dopo la pubblicazione di uno scoop sulle criticità di...

Temi più discussi: Trump torna sul vecchio Air Force One mentre il jet donato dal Qatar viene potenziato; Il flop del nuovo Air Force One: Sarà potenziato; Fuga di notizie sull’Air Force One: il jet del Qatar sarà potenziato al massimo; I nuovi Air Force One voluti da Trump sono ancora negli hangar ma intanto decollano i costi per realizzarli.

Scoop su Air Force One donato dal Qatar, Nyt nel mirino di Trump: mandati di comparizione per i reporter x.com

Trump si vendica contro il Nyt per gli scoop sull'Air Force OneIn alcuni casi, i mandati sono stati consegnati da agenti federali che si sono presentati direttamente alle abitazioni dei reporter, cui viene chiesto di testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì ... ansa.it

L’ira di Donald sui giornalisti per lo scoop sull’Air Force OneIl dipartimento di Giustizia americano ha inviato una serie di citazioni a comparire a quattro giornalisti del New York Times, convocandoli a testimoniare davanti a un gran giurì federale ... ilmessaggero.it