L’amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione a vari giornalisti del New York Times dopo la pubblicazione di uno scoop sulle criticità di sicurezza del nuovo Air Force One, donato dal Qatar all’ex presidente. I mandati richiedono la presenza dei giornalisti presso le autorità e sono stati inviati in seguito alla diffusione dell’articolo. La notizia è stata riportata da diverse fonti senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

L’amministrazione Trump ha inviato mandati di comparizione a diversi giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano americano ha rivelato nei giorni scorsi le preoccupazioni per la sicurezza del nuovo Air Force One, donato a Donald Trump dal Qatar. Preoccupazioni che avrebbero spinto il Secret Service a consigliare di usare il vecchio aereo presidenziale per lasciare Ankara dopo il vertice Nato. I mandati di comparizione, che Times definisce “una straordinaria escalation degli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire i media indipendenti”, sono tesi a costringere i giornalisti a presentarsi mercoledì prossimo davanti un grand jury federale, che potrebbe quindi incriminarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump contro il New York Times: mandati di comparizione ai giornalisti dopo lo scoop sui problemi del nuovo Air Force One

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Trump tears into failing New York Times in fiery press clash

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