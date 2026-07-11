Reporter del New York Times sotto inchiesta per lo scoop sull’Air Force One di Trump

Quattro giornalisti del New York Times sono stati messi sotto inchiesta dopo aver pubblicato un articolo sulle presunte criticità di sicurezza del nuovo Air Force One utilizzato dall'ex presidente. L’indagine riguarda il modo in cui l’articolo è stato prodotto e la possibile diffusione di informazioni riservate. La questione è al centro di un procedimento legale in corso, senza ulteriori dettagli sui capi di accusa o sulle accuse specifiche.

Quattro giornalisti del New York Times sono finiti sotto inchiesta dopo aver pubblicato un’inchiesta sulle presunte criticità di sicurezza del nuovo Air Force One utilizzato da Donald Trump. L’amministrazione statunitense punta a costringerli a rivelare le fonti che hanno consentito la pubblicazione dello scoop. I reporter hanno ricevuto un mandato di comparizione davanti a un gran giurì federale di Manhattan. I documenti sono stati notificati direttamente nelle loro abitazioni da agenti federali. Tra i giornalisti coinvolti figurano Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager ed Eric Schmitt. Secondo quanto riportato nell’articolo, il nuovo velivolo presidenziale, donato dal Qatar e riconvertito dal Pentagono, sarebbe privo delle più avanzate contromisure difensive presenti sui precedenti Air Force One. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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New York Time's Gotcha Of Tucker Carlson Backfires!

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