Un uomo è morto a Bologna mentre era ammanettato. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco, accusandolo di essere responsabile degli scontri tra antagonisti e sindacati di base. La richiesta è arrivata prima che gli scontri si fossero conclusi. La vicenda ha generato polemiche e tensioni politiche, con le forze di opposizione che puntano il dito contro l’amministrazione locale. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze della morte.

La richiesta di dimissioni del sindaco Lepore è partita quando gli scontri di antagonisti e sindacati di base non erano nemmeno terminati. Il giorno dopo la manifestazione convocata dal primo cittadino per dimostrare la vicinanza della città ai familiari di Abderrahim Fakir, il centrodestra attacca a testa bassa il sindaco individuato come il principale responsabile degli scontri portati avanti dagli antagonisti che, per inciso, detestano il primo cittadino. «Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine», ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir morto ammanettato a Bologna, il centrodestra chiede le dimissioni di Lepore: «È il responsabile degli scontri»

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