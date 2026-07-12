Cisgiordania deputato Usa sequestrato per un’ora da coloni israeliani e soldati Idf | Hanno fatto un grave errore

Notizia in breve

Un deputato americano è stato sequestrato per un'ora da coloni israeliani e soldati israeliani durante una visita in Cisgiordania. È il primo membro del Congresso statunitense coinvolto in un episodio di questo tipo nella regione. La vicenda si è verificata mentre il deputato si trovava in un'area controllata dall'esercito israeliano. Le autorità israeliane hanno riferito che l'episodio si è concluso con il rilascio del deputato.