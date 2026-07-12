Cisgiordania deputato Usa sequestrato per un’ora da coloni israeliani e soldati Idf | Hanno fatto un grave errore
Un deputato americano è stato sequestrato per un'ora da coloni israeliani e soldati israeliani durante una visita in Cisgiordania. È il primo membro del Congresso statunitense coinvolto in un episodio di questo tipo nella regione. La vicenda si è verificata mentre il deputato si trovava in un'area controllata dall'esercito israeliano. Le autorità israeliane hanno riferito che l'episodio si è concluso con il rilascio del deputato.
Passerà alla storia come il primo membro del Congresso americano ad essere stato fermato da coloni israeliani durante una visita in Cisgiordania. Si tratta del deputato americano Ro Khanna, trattenuto per oltre un’ora da un gruppo di coloni israeliani armati mentre il democratico, che sta valutando la candidatura alla Casa Bianca nel 2028, stava visitando le rovine di Khibert Zanuta, un piccolo villaggio palestinese nel sud della Cisgiordania abbandonato dopo l’aumento degli attacchi da parte dei coloni e distrutto. Lo ha riportato il New York Times, citando il deputato che racconta la paura provata quando uomini armati hanno bloccato la strada di uscita dal villaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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