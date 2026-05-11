L’Europa rompe lo stallo | sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania Tajani | Un importante passo avanti

L’Unione Europea ha deciso di imporre sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania, ponendo fine a un periodo di impasse che durava da mesi. La misura è stata annunciata in risposta alle attività di insediamento nella regione e rappresenta un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti. Il vicepremier ha descritto la decisione come un passo avanti, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle sanzioni o sulle modalità di applicazione.

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«Si è sbloccata una situazione che era ferma da mesi». Il vicepremier Antonio Tajani pronuncia la frase all’uscita del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, mentre i Ventisette formalizzano una decisione rimasta congelata per quasi un anno: sanzioni contro alcuni esponenti del movimento dei coloni israeliani responsabili di attacchi contro comunità cristiane e palestinesi in Cisgiordania. La svolta arriva in una fase delicatissima del conflitto mediorientale, con Gaza devastata dalla guerra, la West Bank attraversata da un’escalation quotidiana di violenze e le capitali europee sempre più divise sul rapporto con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Europa rompe lo stallo: sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania. Tajani: “Un importante passo avanti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Ue approva sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze in CisgiordaniaI ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno trovato un accordo politico per sanzionare esponenti dei coloni israeliani che attaccano le... Italia e Germania bloccano lo stop all’Accordo Ue-Israele. Tajani: «Meglio sanzioni individuali ai coloni violenti»I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Lussemburgo non prenderanno alcuna decisione sulla sospensione dell’Accordo di Associazione... Argomenti più discussi: Lepore (Bologna) al Comitato delle Regioni: Più fondi per la crisi abitativa o la coesione UE si rompe; Trump rompe il patto con l'Ue: dazi al 25% sulle auto. E attacca ancora l'Italia; Trump ricatta l’UE: dazi su auto e guerra per bullizzare l’Europa; L’economia cresce con l’AI: l’analisi del 7 maggio. Manuela Borlotti - Results on X | Live Posts & Updates x.com Un green-pass per i social: arriva l'app Ue per la verifica dell'età. Von Der Leyen: Serve controllo, come per l'alcol reddit