La Regione ha annunciato un finanziamento di 40 milioni di euro per completare il nuovo ponte dello Scolmatore. L’opera, attesa da tempo, si trova ormai in fase avanzata di realizzazione. La somma garantisce la conclusione dei lavori e il collaudo dell’infrastruttura. La costruzione del ponte rappresenta un intervento strategico per migliorare la viabilità nella zona interessata. La data di fine lavori non è ancora stata comunicata ufficialmente.

di Gabriele Masiero Il nuovo ponte dello Scolmatore è (quasi) realtà. La Regione finanzierà la realizzazione dell’infrastruttura con 40 milioni di euro. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Eugenio Giani che mercoledì ha incontrato, ai Navicelli, i vertici di Confindustria e il sindaco Michele Conti, insieme al vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, assicurando le risorse necessarie. Un lavoro che si è sviluppato sotto traccia ma in maniera costante nelle ultime settimane con la regia del vicepresidente di Confindustria Pisa, Stefano Bottai, che ha tenuto insieme tutti i pezzi del puzzle. Per il segmento della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scolmatore, nuovo ponte. Finalmente ci siamo: "Dalla Regione 40 milioni"

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