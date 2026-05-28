Sanità ospedali | 40 milioni dalla Regione

Notizia in breve

La Regione ha assegnato 40 milioni di euro per la sanità e gli ospedali. Di questi, 19,6 milioni sono destinati all’Asst Papa Giovanni, per l’acquisto di macchinari e robot chirurgici. La struttura ha definito gli investimenti come strategici. Gli altri fondi saranno distribuiti tra altre strutture sanitarie della regione. La ripartizione mira a potenziare le apparecchiature e le tecnologie negli ospedali pubblici.