Sanità ospedali | 40 milioni dalla Regione
La Regione ha assegnato 40 milioni di euro per la sanità e gli ospedali. Di questi, 19,6 milioni sono destinati all’Asst Papa Giovanni, per l’acquisto di macchinari e robot chirurgici. La struttura ha definito gli investimenti come strategici. Gli altri fondi saranno distribuiti tra altre strutture sanitarie della regione. La ripartizione mira a potenziare le apparecchiature e le tecnologie negli ospedali pubblici.
FINANZIAMENTI. All’Asst Papa Giovanni ne vanno 19,6 per macchinari e robot chirurgici. Locati: «Investimenti strategici». Stanziati anche 12 milioni per il progetto di riqualificazione dell’ospedale di Alzano. Passaretta: «L’iter prosegue». Apparecchiature ad alta tecnologia, sistemi di chirurgia robotica, manutenzione ordinaria, fondi per la progettazione. Si compone di parecchie voci lo stanziamento di 245 milioni di euro deliberato dalla Regione per approntare nuovi investimenti negli ospedali della Lombardia, e c’è parecchia linfa anche per la Bergamasca: all’interno di questo pacchetto, circa 40 milioni di euro vanno alle realtà sanitarie della provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
SANITÀ. RIDUZIONE LISTE DATTESA: 4 MILIONI DALLA REGIONE
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