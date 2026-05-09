Tramvia e nuovo ponte sull' Arno la sindaca | Ci siamo quasi VIDEO

Manca poco al nuovo ponte sull'Arno, il Ponte Nencioni, su cui verrà deviato il traffico veicolare mentre il ponte da Verrazzano ospiterà la tramvia. Il nome del nuovo ponte è stato scelto dopo un sondaggio tra la cittadinanza. Quest'ultima ha scelto di ricordare le sorelline Nencioni, entrambe.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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