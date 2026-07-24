Sciopero treni oggi 24 luglio le fasce di garanzia e la lista completa di quelli garantiti da Milano a Roma

Da ilmessaggero.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, i treni sono stati soggetti a numerosi disagi, con molte corse cancellate o in ritardo. Le fasce di garanzia hanno coperto alcune tratte, ma non tutte, causando disagi tra i pendolari. La lista completa dei treni garantiti include alcune corse tra Milano e Roma, mentre molte altre sono state sospese o hanno subito variazioni di orario. La giornata si è conclusa con molte segnalazioni di disservizi lungo le principali linee ferroviarie.

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Chi doveva prendere un treno oggi lo sa già: tra ritardi, cancellazioni e capolinea anticipati, il venerdì di fine luglio si è trasformato nell'ennesima giornata da incubo per pendolari e viaggiatori. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, scattato alle 21 di giovedì e destinato a proseguire fino alle 20:59 di oggi, ha coinvolto l'intera rete italiana, dal Gruppo FS a Trenord, passando per Italo, mettendo sotto pressione stazioni affollate proprio nel momento in cui molte famiglie si preparano a partire per le vacanze estive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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