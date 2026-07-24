Oggi, i treni sono stati soggetti a numerosi disagi, con molte corse cancellate o in ritardo. Le fasce di garanzia hanno coperto alcune tratte, ma non tutte, causando disagi tra i pendolari. La lista completa dei treni garantiti include alcune corse tra Milano e Roma, mentre molte altre sono state sospese o hanno subito variazioni di orario. La giornata si è conclusa con molte segnalazioni di disservizi lungo le principali linee ferroviarie.

Chi doveva prendere un treno oggi lo sa già: tra ritardi, cancellazioni e capolinea anticipati, il venerdì di fine luglio si è trasformato nell'ennesima giornata da incubo per pendolari e viaggiatori. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, scattato alle 21 di giovedì e destinato a proseguire fino alle 20:59 di oggi, ha coinvolto l'intera rete italiana, dal Gruppo FS a Trenord, passando per Italo, mettendo sotto pressione stazioni affollate proprio nel momento in cui molte famiglie si preparano a partire per le vacanze estive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilmessaggero.it - Sciopero treni oggi 24 luglio, le fasce di garanzia e la lista completa di quelli garantiti, da Milano a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Autonomi, sciopero treni da questa sera: orari e garantiti

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale oggi, da Milano a Roma: treni e trasporto locale, chi si ferma e fasce garanziaOggi si svolge uno sciopero generale che coinvolge diverse città italiane, tra cui Milano e Roma.

Sciopero dei treni del 23 e 24 luglio, gli orari e le fasce di garanziaDalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio si è svolto uno sciopero dei treni coinvolgendo il personale di Gruppo FS Italiane, Italo...

Temi più discussi: Sciopero treni oggi 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia; Sciopero nazionale dei treni giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026; Sciopero dei treni oggi 23 luglio: la circolazione è a rischio per 24 ore; Sciopero dei treni di 24 ore a Milano e in Lombardia: gli orari a rischio, le fasce di garanzia e i bus per Malpensa.

RAINEWS * ULTIM’ORA: TRENI, SCIOPERO 24 ORE DALLE 21 DI OGGI x.com

Sciopero treni oggi 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia ... tg24.sky.it

Sciopero dei treni tra il 23 e il 24 luglio: possibili disagi per chi viaggiaTreni, scatta alle 21 lo sciopero nazionale: disagi fino a domani sera. I servizi garantiti e come chiedere il rimborso. rainews.it