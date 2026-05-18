Sciopero generale oggi da Milano a Roma | treni e trasporto locale chi si ferma e fasce garanzia

Oggi si svolge uno sciopero generale che coinvolge diverse città italiane, tra cui Milano e Roma. La protesta, proclamata dall’Unione Sindacale di Base e con l’adesione di altre sigle, interessa vari settori come sanità, scuola, trasporti pubblici, treni e servizi locali come metro, tram e bus. Sono previste fasce di garanzia per determinati orari, durante le quali alcuni servizi potrebbero rimanere attivi. La mobilitazione si svolge nel corso di una giornata in cui molte attività potrebbero registrare disagi.

(Adnkronos) – Sciopero generale oggi, lunedì 18 maggio. Lo stop, proclamata da Usb con l'adesione di Fi-si, riguarda diversi settori tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale (metro, tram e bus). Possibili disagi dunque per chi si sposta con i mezzi pubblici e in treno. La protesta di 24 ore è partita già dalle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo

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#notizie #news Domani #sciopero generale nazionale di 24 ore. Servizio A RISCHIO dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine giornata in #atac, #ATR, #BIS/ #Tuscia e #Cotral; dalle 21:00 di oggi alle 20:59 A RISCHIO anche le linee #Trenitalia/ #Italo x.com

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