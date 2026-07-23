sciopero dei treni del 23 e 24 luglio gli orari e le fasce di garanzia

Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio si è svolto uno sciopero dei treni coinvolgendo il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. L'agitazione è stata indetta da un sindacato specifico e ha coinvolto l’intera giornata, con possibili disagi per i viaggiatori in diverse parti del paese. Sono state previste fasce di garanzia per alcuni servizi.

Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Indetto da Cub TrasportiSgb, lo sciopero potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Tuttavia, sono presenti delle fasce per garantire il servizio nonostante l'agitazione sindacale., Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due: quelle che vanno dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21, che coprono quindi soltanto la seconda giornata di mobilitazione. Possono essere anche consultate le tabelle per i treni garantiti a medio-lunga percorrenza, sia per Trenitalia che per Italo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Sciopero: lItalia si ferma dal 20 al 26 luglio

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