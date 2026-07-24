Il personale del Gruppo Fs Italiane ha avviato uno sciopero che durerà 24 ore, dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio. La protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome. Durante questa fascia oraria, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di treni e servizi correlati. La società non ha ancora comunicato eventuali modifiche o aggiornamenti riguardo alle operazioni di trasporto.

Il personale del Gruppo Fs Italiane è interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 21 di venerdì 24 luglio. Lo ricorda la società, precisando che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Per il trasporto regionale - si legge nella nota - sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 24 luglio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Sciopero del personale Fs fino alle 21 di oggi. Le possibili ripercussioni

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Il personale del Gruppo Fs Italiane è interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di oggi, venerdì 24 luglio. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi oltre l'orario di termine del x.com

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