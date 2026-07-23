Lo sciopero del personale ferroviario durerà 24 ore, dalle 21 di oggi alle 21 di domani, coinvolgendo il personale del Gruppo FS Italiane. La protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome e potrebbe causare cancellazioni e ritardi sui servizi ferroviari nazionali. Le ripercussioni si concentrano principalmente nelle fasce orarie interessate, con possibili disagi per i viaggiatori che devono pianificare gli spostamenti durante questa finestra temporale.

Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di oggi, giovedì 23 luglio, alle ore 21 di venerdì 24 luglio 2026. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale, sottolinea una nota. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 24 luglio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Lapresse.it - Sciopero del personale ferroviario, agitazioni dalle 21 di oggi alle 21 di domani: possibili ripercussioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sciopero dei trasporti: le ragioni dell'agitazione Unomattina 27/03/2026

Notizie e thread social correlati

Al via sciopero treni 11 e 12 giugno, agitazione di 23 ore dalle 03 alle 02, fasce di garanzia 6-9 e dalle 18 alle 21Il servizio ferroviario sarà sospeso dalle tre del mattino del 11 giugno fino alle due del mattino del 12 giugno, con fasce di garanzia tra le 6 e le...

Sciopero treni 11-12 giugno, agitazione di 23 ore dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì, fasce di garanzia 6-9 e 18-21Uno sciopero nazionale dei treni è stato annunciato per l’11 e il 12 giugno, con una durata di 23 ore, dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì.

Temi più discussi: Sciopero del trasporto ferroviario venerdì 24 luglio; Trasporto ferroviario, sciopero nazionale il 23 e 24 luglio; Sciopero dei treni di 24 ore a Milano e in Lombardia: gli orari a rischio, le fasce di garanzia e i bus per Malpensa; Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni di questa settimana.

Sciopero dei treni del 23 e 24 luglio: ecco quali sono le corse garantite in Emilia-Romagna: Il personale Fs incrocia le braccia per 24 ore. Si parte alle 21 di giovedì, con possibili cancellazioni e modifiche alla circolazione ferroviaria.… dlvr.it/TTgL98 ? ? x.com

Fs, sciopero del personale oggi e domani, possibili ripercussioniIl personale del Gruppo Fs Italiane sarà interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di oggi, giovedì 23, alle ore 21 di domani venerdì 24 luglio. Lo ricorda ... quotidiano.net

Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaCome sempre, ricorda Trenitalia, per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i convogli transiteranno sono due, quelle ... tg.la7.it