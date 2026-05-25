Sciopero treni 29 maggio coinvolto personale Gruppo Fs Trenitalia Trenord e Tper fasce di garanzia ore 6-9 e 18-21

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sciopero dei treni previsto per il 29 maggio coinvolge il personale di vari operatori ferroviari e durerà 24 ore, dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio. Le fasce di garanzia sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione è stata annunciata sul portale del ministero dei Trasporti.

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L’agitazione, anticipata sul portale del ministero dei Trasporti, avrà una durata di 24 ore: lo stop scatterà alle 21 di giovedì 28 maggio e si concluderà alle 21 di venerdì 29 maggio. È stato proclamato uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà il personale del Gruppo Fs. A fermarsi s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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