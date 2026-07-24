I dipendenti della storica pasticceria Gamberini hanno avviato uno sciopero di 24 ore davanti alla sede di via Ugo Bassi. La protesta deriva da pagamenti in ritardo e dalla mancanza di incontri con la gestione per discutere delle problematiche. L’azienda, attiva nel settore della pasticceria, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle motivazioni dello sciopero. La mobilitazione coinvolge il personale che lavora nella sede storica della pasticceria.

Bologna, 24 luglio 2026 – I lavoratori e le lavoratrici di Gamberini, la più storica pasticceria delle Due Torri, incrociano le braccia di fronte alla sede dell’attività di via Ugo Bassi. Sono una ventina i dipendenti in sciopero (durerà tutto il giorno), proclamato da Filcams Cgil, dei tre punti vendita operativi, comprendendo quindi anche i siti della stazione centrale e di Castel Maggiore (tutti in affitto di ramo d’azienda a Dolce Via Srl). La mobilitazione arriva dopo i mesi complessi, la crisi e il cambio di gestione che l’antica pasticceria sta affrontando a partire dalla fine del 2025. E, soprattutto, dopo mesi di denunce e mancati pagamenti degli stipendi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero alla storica pasticceria Gamberini, i dipendenti: “Pagamenti in ritardo e nessun confronto con la società”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gamberini, scatta lo sciopero alla storica pasticceria. I sindacati: “Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabili”Le lavoratrici e i lavoratori della storica pasticceria hanno avviato uno sciopero, secondo quanto annunciato dai sindacati.

Riaperta la storica pasticceria Gamberini di Bologna. “Ma la crisi non è ancora passata”La pasticceria Gamberini di Bologna ha riaperto oggi i locali di via Ugo Bassi, dopo un periodo di chiusura.

Si parla di: Gamberini, scatta lo sciopero alla storica pasticceria. I sindacati: Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabili; Gamberini scatta lo sciopero alla storica pasticceria I sindacati | Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabili.

Gamberini, scatta lo sciopero alla storica pasticceria. I sindacati: Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabiliFilcams Cgil comunica il presidio in via Ugo Bassi organizzato per domani mattina alle 9. Una proclamazione che arriva dopo mesi di denunce ... msn.com