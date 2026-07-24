Schiaffi pizzicotti e tirate di capelli ai bimbi | arrestate due educatrici

Due donne sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti su bambini. Le accuse includono schiaffi, pizzicotti, tirate di capelli, e altre punizioni corporali come togliere le scarpe con la forza, strappare cappellini e rinchiudere i piccoli in bagno al buio come punizione. Le presunte violenze sono state segnalate da genitori e testimoni, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi, cappellino strappato anche sotto il sole cocente, minuti chiusi al buio in bagno per punizione. Ma anche schiaffi al volto, pizzicotti e tirate di capelli Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbero alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d’infanzia dell’entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, avviate a giugno, si sono concluse in questi giorni con l’arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. “Oltre alla violenza fisica – sottolineano gli inquirenti – le due donne si sarebbero rese... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Schiaffi, pizzicotti e tirate di capelli ai bambini: arrestate due educatrici.

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Argomenti più discussi: Ancona, bimbi picchiati e chiusi in bagno al buio: arrestate due educatrici in scuola infanzia; Schiaffi, umiliazioni e bambini chiusi al buio: due educatrici agli arresti domiciliari.

Scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi, il cappellino strappato anche sotto il sole cocente, minuti chiusi al buio in bagno per punizione. Ma anche schiaffi al volto, pizzicotti e tirate di capelli. E le chiamano EDUCATRICI. Vergognatevi! #Ancona Lin x.com

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