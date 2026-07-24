Schiaffi pizzichi tirate di capelli | le due maestre arrestate per maltrattamenti ad Ancona

Due maestre sono state arrestate ad Ancona per maltrattamenti su bambini in una scuola dell'infanzia. Sono stati documentati schiaffi, pizzichi e tirate di capelli. I bambini sono stati costretti a camminare scalzi, il cappellino strappato sotto il sole e messi al buio in bagno come punizione. Sono stati sequestrati anche alcuni oggetti usati come strumenti di punizione. Le insegnanti sono state portate in commissariato.

Scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi, il cappellino strappato anche sotto il sole cocente, minuti chiusi al buio in bagno per punizione. Ma anche schiaffi al volto, pizzicotti e tirate di capelli. Sono alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d’infanzia dell’entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Agugliano, Loreto e di Osimo, in provincia di Ancona. Per questo le due maestre sono finite agli arresti domiciliari con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Ancona su richiesta della Procura, al termine di un’indagine avviata a giugno. 🔗 Leggi su Open.online

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FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO MARANZA E TRATTA MALE TUTTI..

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