scherma gli sciabolatori calano il poker e si qualificano per il tabellone principale ai mondiali

Gli sciabolatori italiani si sono qualificati per il tabellone principale ai Mondiali di scherma a Hong Kong. Nella giornata dedicata alle qualificazioni, hanno ottenuto risultati positivi, lasciando alle spalle le fasi preliminari. La loro partecipazione al torneo principale è ora assicurata, dopo aver superato le prove di accesso. La giornata si è conclusa con esito favorevole per le squadre azzurre, che hanno conquistato il passaggio alla fase successiva della competizione.

L’ultima giornata dei Mondiali di scherma ad Hong Kong dedicata alle qualificazioni si chiude in maniera molto positiva per i colori azzurri. L’attenzione era tutta rivolta alla sciabola maschile (nel fioretto femminile le azzurre già tutte qualificate), visto che scendevano in pedana ben quattro nostri rappresentanti: Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Missione perfettamente compiuta visto che tutti gli sciabolatori azzurri hanno centrato l’accesso al tabellone principale della prova individuale che si terrà lunedì. Pietro Torre ha chiuso la fase a gironi in maniera perfetta, vincendo i sei assalti e riuscendo così ad evitare i turni preliminari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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