Gli sciabolatori italiani si sono fermati ai quarti di finale nella gara a squadre a Il Cairo, dove la Francia ha vinto la competizione.

Fa festa la Francia nella prova a squadre dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo. I transalpini hanno sconfitto nell’ultimo atto l’Ungheria con il punteggio di 45-37, mentre al terzo posto ha concluso la Corea del Sud, che ha battuto gli Stati Uniti nella finalina per 45-43. Purtroppo è sfumata la possibilità del podio per l’Italia. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri e l’esordiente Leonardo Reale (sua prima gara a squadre) è stato sconfitto nei quarti di finale dagli americani per 45-43 al termine di una sfida veramente molto combattuta. Successivamente negli assalti per... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, gli sciabolatori azzurri si fermano ai quarti a Il Cairo. Vince la Francia

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