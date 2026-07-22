mondiali di scherma marini e caforio centrano il tabellone principale a hong kong

Tommaso Marini e Gaia Caforio si sono qualificati per il tabellone principale ai Mondiali di scherma a Hong Kong. Nella prima giornata di qualificazioni, Marini ha superato le eliminazioni nel fioretto maschile, mentre Caforio ha ottenuto l’accesso nella spada femminile. Le gare del tabellone principale sono previste per sabato 25 luglio.

Partenza positiva per l’Italia ai Mondiali di scherma di Hong Kong 2026. Nella prima giornata dedicata alle qualificazioni, Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile hanno conquistato l’accesso ai rispettivi tabelloni principali da 64, in programma sabato 25 luglio. I due azzurri raggiungono così i compagni già qualificazioni grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale. Tommaso Marini ha iniziato il proprio Mondiale con una prestazione autoritaria. Il campione iridato di Milano 2023 ha ottenuto sei vittoria in altrettanti incontri, chiudendo la fase a gironi al terzo posto complessivo. Per lui un bilancio di 30 stoccate messe a segno e appena nove subite, numeri che gli hanno permesso di qualificarsi direttamente. 🔗 Leggi su Sportface.it

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