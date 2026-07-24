Scatta si mangia i fuggitivi e frantuma il record di Pantani sull’Aple d’Huez Ennesima impresa di Pogacar nella 19esima tappa del Tour de France
Il ciclista sloveno ha infranto il record di salita dell’Alpe d’Huez durante la 19esima tappa del Tour de France 2026, arrivando primo e superando il precedente limite stabilito dal campione italiano. Durante la fase finale della corsa, ha attaccato in salita, mantenendo un ritmo elevato e lasciando gli avversari. La tappa si è conclusa con la vittoria dell’atleta, che ha anche consumato un pasto durante la corsa, una scelta inusuale per la competizione.
Alpe d'Huez (Francia), 24 luglio 2026 – La tappa 19 del Tour de France 2026 si chiude con la tanto attesa scalata all' Alpe d'Huez, che come da aspettative di una folla oceanica non lesina spettacolo e colpi di scena: tra essi si può annettere la crisi di Tom Pidcock e soprattutto Juan Ayuso (scavalcato in classifica generale dal compagno di squadra Mattias Skjelmose ), ma di certo non sorprende l'ennesima impresa di Tadej Pogacar, che si prende una cima storica che mancava al suo carniere. Un'ipoteca ulteriore sulla sua maglia gialla arrivata tramite la quinta vittoria in questa Grande Boucle, la 26esima totale e la 18esima stagionale e lo fa prendendosi pure il record di scalata dell' Alpe d'Huez, domata in 35'26": va così in soffitta il 36'50" firmato da Marco Pantani nel 1995. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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