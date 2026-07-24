Scatta si mangia i fuggitivi e frantuma il record di Pantani sull’Aple d’Huez Ennesima impresa di Pogacar nella 19esima tappa del Tour de France

Notizia in breve

Il ciclista sloveno ha infranto il record di salita dell’Alpe d’Huez durante la 19esima tappa del Tour de France 2026, arrivando primo e superando il precedente limite stabilito dal campione italiano. Durante la fase finale della corsa, ha attaccato in salita, mantenendo un ritmo elevato e lasciando gli avversari. La tappa si è conclusa con la vittoria dell’atleta, che ha anche consumato un pasto durante la corsa, una scelta inusuale per la competizione.