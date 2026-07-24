Il 19 luglio scorso, Il Tempo ha pubblicato un articolo che conteneva un errore riguardante il senatore Roberto Scarpinato. In seguito, è stata riconosciuta la necessità di scusarsi con lui per l’inconveniente. Si precisa che, pur ammettendo l’errore, non si condividono le altre affermazioni fatte dal senatore. La questione riguarda esclusivamente la correzione di un’informazione sbagliata, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Non abbiamo difficoltà a scusarci con il senatore Roberto Scarpinato per un nostro errore che avremmo dovuto evitare. Il 19 luglio scorso, Il Tempo ha erroneamente scritto che le parole offensive verso ifamiliari di Paolo Borsellino (e irriguardose verso lo stesso magistrato) pronunciate dall'ex pm Gioacchino Natoli fossero contenute nelle conversazioni telefoniche di quest'ultimo con Roberto Scarpinato. Errore nostro: quelle parole effettivamente pronunciate da Natoli non furono dette al telefono con Scarpinato, ma in un dialogo di Natoli con i suoi familiari nella loro abitazione. Ben volentieri, quindi, ce ne scusiamo: è una imprecisione significativa per la quale facciamo ammenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scarpinato ha ragione su un punto (ma non sul resto). Alcune domande al senatore

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