Zerocalcare afferma che la mancanza di informazione rende difficile valutare le questioni etiche nel lavoro creativo digitale. La produzione di contenuti avviene spesso in modo silenzioso e anonimo, senza coinvolgimento diretto degli autori o dei creativi. La catena di montaggio che sostiene l’industria digitale funziona senza che siano sempre chiare le responsabilità o le modalità di lavoro di tutte le parti coinvolte.

Zerocalcare ha ragione: ma se non me lo dite, che ne so? La catena di montaggio silenziosa e anonima che tiene in piedi l’industria creativa digitale di oggi non è abituata ad alzare la testa. E la stessa struttura del lavoro è costruita in maniera tale che braccia, occhi, orecchie e cervelli vengano usati quel tanto che serve e pagati quel poco che si deve, senza impegno e senza tante storie. Per ora non conosciamo le dinamiche della vicenda, venuta fuori da denunce anonime sui social; non sappiamo se si tratti di qualcosa di vero oppure di un caso montato ad arte. Non lo sappiamo, ma Zerocalcare ha avuto l’onestà e la sensibilità di non... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zerocalcare ha ragione ma sul lavoro creativo c’è un enorme punto di domanda etico

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Zerocalcare e la Polemica da Due Spicci: Animatori Pagati Poco | RUVIDO 332

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Calenda ha ragione, ma viviamo il tempo in cui la ragione non basta per avere ragioneNegli anni Ottanta, la Coca Cola, già un prodotto affermato, introduce due nuove varianti del suo classico.

“Non pulisce, ha un lavoro e non paga le bollette”: una madre esasperata porta in tribunale il figlio 31enne. Lui si licenzia, ma il giudice dà ragione a lei: “Deve andare via di casa”Una madre ha portato in tribunale il figlio di 31 anni, lamentando che non si prendeva cura delle faccende domestiche e non contribuiva alle...

Temi più discussi: VN 8 - Serie Tv, Zerocalcare: Due Spicci cupa, ma ha respiro più cinematografico; La polemica della destra contro Zerocalcare può diventare un boomerang; Erri De Luca: Israele ha ragione. Ma l’Italia sta davvero dalla parte di Gaza?; Attualitalk. Zerocalcare, la zecca che piace anche a destra.

Mio parere personale: se non ci ha guardato resterebbe comunque piuttosto grave. Visto che #zerocalcare fa dell’ETICA una ragione di vita: non beve, non fuma, non mangia carne, non compra roba che casomai possa provenire da sfruttamento. Bravissim x.com

Zerocalcare oltre il fumetto: con Due spicci racconta un Paese (sterilmente polemico) rimasto in sospesoZerocalcare torna su Netflix con Due spicci: una serie animata che racconta la crisi dei quarantenni e risponde alle polemiche sui compensi degli animatori. famigliacristiana.it

Zerocalcare e la polemica su Due Spicci: Non pago io, ma potevo essere alleato(Adnkronos) - Zerocalcare risponde alle accuse. Oggi, martedì 2 giugno, il fumettista ha replicato alla polemica scoppiata, dopo varie segnalazioni anonime, per una paga che sarebbe stata troppo bassa ... msn.com