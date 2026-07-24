Savona può tornare in Serie A Giuntoli vuole portarlo all’Atalanta

Savona potrebbe tornare in Serie A questa estate con l’Atalanta che valuta l’acquisto dell’esterno. La società bergamasca sta seguendo la situazione del giocatore, legato alla possibilità di acquistarlo se si concretizza la cessione di un altro esterno. La trattativa è ancora in fase preliminare e dipende dall’esito della vendita. Non ci sono ancora dettagli su eventuali cifre o modalità di trasferimento.

Nicolò Savona potrebbe tornare in Serie A durante l’estate con l’Atalanta che sta pensando all’acquisto dell’esterno nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Bellanova. Giuntoli vuole Savona all’Atalanta (AnsaFoto) – Calciomercato.it Prosegue il lavoro di Cristiano Giuntoli per rinforzare l’Atalanta con il direttore sportivo che sta pensando a Nicolò Savona, esterno avuto a disposizione durante il periodo passato alla Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l’esterno, ora al Nottingham Forest, il terzino classe 2003 potrebbe salutare l’Inghilterra per far ritorno in Serie A. L’Atalanta, per arrivare all’acquisto dell’ex calciatore della Juventus, dovrà prima cedere Raoul Bellanova che piace a diverse squadre, dal Napoli alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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