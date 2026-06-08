Savona può tornare in Serie A | trattativa in corso tra Atalanta e Nottingham Forest lo vuole Giuntoli
Un difensore ex Juventus è al centro di una trattativa tra l’Atalanta e il Nottingham Forest. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore in Italia, con l’obiettivo di rinforzare la squadra bergamasca. La trattativa è ancora in corso e coinvolge entrambe le società, che stanno negoziando per concludere l’affare. La volontà di riportare il giocatore in Serie A è condivisa, e l’operazione potrebbe essere finalizzata a breve.
di Luca Fioretti Trattativa in corso tra Atalanta e Nottingham Forest per riportare in Italia il difensore scuola Juventus. Tutti i dettagli. Il mercato dell’Atalanta si accende improvvisamente sull’asse che collega Bergamo alla Premier League. È infatti in corso una vera e propria trattativa tra l’Atalanta e il Nottingham Forest per Nicolò Savona, promettente difensore italiano che si è messo in luce nell’ultimo periodo in Inghilterra. La dirigenza orobica ha avviato i primi contatti ufficiali con il club britannico per sondare i margini economici dell’operazione, intenzionata a riportare il calciatore in Serie A già nel corso di questa sessione estiva di trasferimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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