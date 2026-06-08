Savona può tornare in Serie A | trattativa in corso tra Atalanta e Nottingham Forest lo vuole Giuntoli

Notizia in breve

Un difensore ex Juventus è al centro di una trattativa tra l’Atalanta e il Nottingham Forest. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore in Italia, con l’obiettivo di rinforzare la squadra bergamasca. La trattativa è ancora in corso e coinvolge entrambe le società, che stanno negoziando per concludere l’affare. La volontà di riportare il giocatore in Serie A è condivisa, e l’operazione potrebbe essere finalizzata a breve.