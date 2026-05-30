Savona può tornare in Serie A | lo attende una big

Savona potrebbe tornare in Serie A grazie a un club di primo piano. Le trattative di mercato sono in corso, con voci che indicano un interesse concreto di una squadra di alto livello. La società sta lavorando per finalizzare l’accordo, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La possibilità di promozione in massima serie si affaccia come una delle principali novità della prossima stagione.

Continuano le grandi manovre di mercato in vista della prossima stagione: l’ultima indiscrezione è davvero clamorosa. L’ Atalanta si appresa a salutare Palladino e ad affidare la guida tecnica della prima squadra a Maurizio Sarri. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha infatti deciso di puntare sull’ex tecnico di Juventus e Lazio per riportare il club nerazzurro in alto dopo l’ultima deludente stagione. Sarri (Ansa Foto) – calciomercato.it Atalanta che, però, potrebbe dire addio a uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale ovvero Marco Palestra. Il laterale classe 2005 rientrerà alla base dopo il prestito al Cagliari, ma Manchester City e Inter sono pronte a darsi battaglia per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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