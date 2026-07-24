Arezzo ospita la prima nazionale dello spettacolo “Il Viaggio” di Saverio Tommasi e dell'Orchestra Multietnica. L’evento si tiene durante l’Arezzo Smart Festival e rappresenta il debutto ufficiale della produzione. La performance coinvolge Saverio Tommasi e l’orchestra, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul luogo specifico. La data è il 24 luglio 2026.

Arezzo, 24 luglio 2026 – . L 'Arezzo Smart Festival ospita il debutto del nuovo spettacolo di Saverio Tommasi e dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, perché tutti hanno diritto alle storie Sarà l'Arena Eden di Arezzo a ospitare la prima nazionale de "Il Viaggio", il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Saverio Tommasi insieme al l'Orchestra Multietnica di Arezzo. L'appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, nell'ambito dell'Arezzo Smart Festival, che sceglie così di tenere a battesimo una nuova produzione originale destinata a intraprendere il proprio percorso proprio dalla città di Arezzo. Inizio ore 21:15. L’evento è a cura di Officine della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Saverio Tommasi e l’OMA ad Arezzo per la prima nazionale de “Il Viaggio”

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Ti ci vedo a non scopare mai. @SaverioTommasi altrimenti tutte queste cazzate non le scriveresti. Da quando toglievi i posti a chi non aveva il green pass ad oggi, non sei riuscito a fare un passo avanti. Anzi, sei peggiorato. x.com

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